Usta hattat Özyazıcı’nın eserleri ziyarete açıldı

Kazlıçeşme Kültür Sanat
'ta, 20. yüzyılın usta hattatlarından Mustafa Halim Özyazıcı
'nın eserleri sanatseverlerle buluştu. Ömrünün son 20 yılını Zeytinburnu
'nda geçiren Özyazıcı'nın eserleri, Haluk Perk Araştırma Merkezi Koleksiyonu
'ndan sergilenmek üzere alındı. Kültür ve sanat dünyasından birçok ismin de konuk olduğu serginin açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy
, "Hattat Halim, Türk hat sanatının zirve ismidir. Hem hat konusundaki büyük şöhretiyle hem de hat dışında kalem, kartvizit, afiş gibi dil devriminden sonra meşgul olduğu işlerle biliniyor. Bu sergide ziyaretçiler, hattat Halim'in daha önce bilinmeyen birçok yönünü, hayatına dair unsurları, hat yaparken kullandığı eskizleri bulabilecek. Sergimiz, üç ay boyunca Kazlıçeşme Sanat
'ta açık olacak. Tüm sanatseverleri sergiye bekliyorum" dedi. Sergide Özyazıcı'nın kişisel eşyalarının yanı sıra hat çalışmaları, sülüs yazıları, celi sülüs cami kalıp çalışmaları, cami kubbe yazı kalıpları, taslak çalışmaları, sülüs ve nesih, ta'lik, divani, rik'a, kufi ve tuğra yazıları, mezar taşı çalışmaları yer alıyor. Ayrıca sanatçının grafik çalışmaları, kaligrafi, tabela, afiş, reklam, plak zarfı, etiket, tayyare piyangosu
, hisse senedi
ve poliçe, diploma, harita, kitap, logo, isim istifi ve mühür çalışmalarından örnekler de sergileniyor. Sergi, 31 Aralık'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.