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Haberler Kültür Sanat Haberleri Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu - Türkçe’de En Çok Kullanılan Eş Anlamlı Sözcükler Hangileridir?
Giriş Tarihi: 11.10.2021 17:15 Son Güncelleme: 11.10.2021 17:15

Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu - Türkçe’de En Çok Kullanılan Eş Anlamlı Sözcükler Hangileridir?

Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu - Türkçe’de En Çok Kullanılan Eş Anlamlı Sözcükler Hangileridir?

Türkçe ’de eş anlamı kelimeler arasında yer alan birçok seçenek bulunur. Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlam taşıyan kelimeler dikkat çekmektedir. Bu sözcükler aynı anlamı taşıdığı için cümle içerisinde ikisinden birisi kullanılır. Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından eş anlamlı kelimeler oldukça merak edilen konular arasında yer alır. Eş anlamlı sözcükler arasında en çok kullanılanlara bu başlık altında yer verdik. Türkçe’de en çok kullanılan eş anlamlı sözcükler için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Eş anlamlı kelimeler aynı anlamı taşıyan sözcükler demektir. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa da her iki kelime de aynı anlamı taşır. Bu nedenle cümle içinde her ikisinden birisi kullanılabilir. Günlük yaşantımızda dilimizden düşmeyen ve en sık kullanılan eş anlamlı kelimeler bulunur. Türkçe'de en sık kullanılan eş anlamlı sözcüklere bu başlık altında yer verdik. Özellikle öğrenciler tarafından verilen ödevlerin ardından sıkça araştırılan eş anlamlı sözcükler için ayrıntılara hemen göz atabilirsiniz.

Eş Anlamlı Kelimeler

Türkçe'de yazılışı ve okunuşu farklı olup, aynı anlama gelen birçok kelime bulunur. Bu kelimeleri günlük yaşantımızda sıkça kullanırız. Aynı anlamı taşıyan ve en sık kullandığımız eş anlamı kelimeler için doğru yerdesiniz. En çok kullanılan eş anlamlı sözcükler şöyle;

  • siyah – kara
  • cevap – yanıt
  • kalp – yürek – gönül
  • kelime – sözcük
  • ileti – mesaj
  • özgün – orijinal
  • dil – lisan
  • bellek – hafıza
  • görev – vazife
  • uygarlık – medeniyet
  • al – kırmızı
  • misafir – konuk
  • fiil – eylem
  • model – örnek
  • ölçüt – kıstas – kriter
  • belgegeçer – faks
  • ilginç – enteresan
  • varsıl – zengin
  • sözcük – kelime

En Çok Kullanılan Eş Anlamlı Sözcükler

  • yoksul – fakir
  • vatanda – yurt
  • nehir – ırmak
  • armağan – hediye
  • araba – otomobil
  • aşk – sevgi
  • adalet – hak
  • çabuk – acele
  • değerli – kıymetli
  • kişi – şahıs
  • kolay – basit
  • dilek – istek
  • duygu – his
  • edebiyat – yazın
  • dizi – sıra
  • dil – lisan
  • fakir – yoksul
  • fark – ayrım
  • ev – kont
  • aleni – açık
  • akıl – us
  • bağışlama – affetme
  • bacı – kız kardeş
  • cennet – aden
  • cılız – zayıf
  • baş – kafa
  • çamur – balçık
  • cimri – pinti
  • deprem – zelzele
  • edep – adap
  • emniyet – güven
  • vilayet – il
  • veteriner – baytar
  • tören – merasim
  • tutsak – esir
  • ulu – yüce
  • temel – esas
  • uçak – teyyare
  • üzüntü – tasa
  • uzak – ırak
  • uslu – akıllı
  • usta – ehil
  • tümce – cümle
  • tartışma – münakaşa
  • tabiat – doğa
  • kural – kaide
  • mektep – okul
  • matem – yas
  • mani – engel
  • küçük – ufak
  • kuvvetli – güçlü
  • kılavuz – rehber
  • kıyı – kenar
  • kahin – medyum
  • kalp – yürek
  • kabiliyet - yetenek

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Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu - Türkçe’de En Çok Kullanılan Eş Anlamlı Sözcükler Hangileridir?
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