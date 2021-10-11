Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu - Türkçe’de En Çok Kullanılan Eş Anlamlı Sözcükler Hangileridir?

Eş anlamlı kelimeler aynı anlamı taşıyan sözcükler demektir. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa da her iki kelime de aynı anlamı taşır. Bu nedenle cümle içinde her ikisinden birisi kullanılabilir. Günlük yaşantımızda dilimizden düşmeyen ve en sık kullanılan eş anlamlı kelimeler bulunur. Türkçe'de en sık kullanılan eş anlamlı sözcüklere bu başlık altında yer verdik. Özellikle öğrenciler tarafından verilen ödevlerin ardından sıkça araştırılan eş anlamlı sözcükler için ayrıntılara hemen göz atabilirsiniz.

Eş Anlamlı Kelimeler

Türkçe'de yazılışı ve okunuşu farklı olup, aynı anlama gelen birçok kelime bulunur. Bu kelimeleri günlük yaşantımızda sıkça kullanırız. Aynı anlamı taşıyan ve en sık kullandığımız eş anlamı kelimeler için doğru yerdesiniz. En çok kullanılan eş anlamlı sözcükler şöyle;

siyah – kara

cevap – yanıt

kalp – yürek – gönül

kelime – sözcük

ileti – mesaj

özgün – orijinal

dil – lisan

bellek – hafıza

görev – vazife

uygarlık – medeniyet

al – kırmızı

misafir – konuk

fiil – eylem

model – örnek

ölçüt – kıstas – kriter

belgegeçer – faks

ilginç – enteresan

varsıl – zengin

sözcük – kelime

En Çok Kullanılan Eş Anlamlı Sözcükler