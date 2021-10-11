“Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat Sezonu” başladı

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde DİSMEK kurslarından faydalanan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışı ile başlayan etkinlikte Vali Karaloğlu, serginin açılışını yaparak kursiyerlerin eserlerini inceledi. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının oyunu Lotus'tan kesitlerle devam eden programda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın çalışmalarının yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Vali Karaloğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bu yılki kültür sanat sezonuna Anadolu'nun en önemli şahsiyetlerinden birisi olan mutasavvıf, şair, hikaye, masal ve destan yazarı Feqiyê Teyran ismini verdiklerini söyledi. Feqiyê Teyran'ın Van Bahçesaray'lı olduğunu hatırlatan Karaloğlu, 2009-2013 arasında Van Valiliği yaptığı dönemde ilk defa Van'da Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat Festivali düzenlediklerini ve doğduğu evi bulup restore ettiklerini anlattı.

"BU KADİM ŞEHRİN GÜZEL İNSANLARINA HİZMETİN HER TÜRLÜSÜNÜ YAPMA GAYRETİMİZ VAR"

Karaloğlu, Feqiyê Teyran'ın yeni nesillere anlatılmasını bir vefa borcu olarak gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi hem sosyal belediyecilik hem de kültür, sanat ve eğitimde Türkiye'de önemli işler yapan büyükşehir belediyelerinden bir tanesi oldu. Ekibimle gece gündüz yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu güzel şehri, bu kadim şehrin güzel insanlarına hizmetin her türlüsünü yapma gayretimiz var. Enerjimizi de gücümüzü de Diyarbakır halkından alıyoruz. Diyarbakır halkının duasından onların iyi niyetinden alıyoruz. 2021 - 2022 Kültür ve Sanat Sezonumuz da inşallah çok renkli olacak."

"DİYARBAKIRLILARI KÜLTÜR VE SANATTAN MAHRUM ETMEMEK İÇİN ETKİNLİKLERİMİZİ ONLİNE YAPTIK"

Karaloğlu, önceki sezonda pandemi nedeniyle yüz yüze etkinlikleri fazla yapamadıklarını dile getirerek şunları ifade etti: "Ama biz Diyarbakır'ımızı, Diyarbakırlı insanlarımızı kültür ve sanattan mahrum etmemek için online olarak sosyal medya mecralarından sürekli olarak kültür ve sanat faaliyetlerimize devam ettik. Diyarbakırlı hemşehrilerimiz ve Türkiye'nin farklı coğrafyalarından etkinliklerimize de çok ciddi bir rağbet olduğunu gördük. İnşallah bu sene dolu dolu bir kültür ve sanat sezonu olacak. Tiyatro gösterimleri, sinema gösterileri, konserler, sergiler, anma günleri, dengbej divanları, bunların tamamını inşallah sezon içerisinde Diyarbakır halkımızla beraber yaşayacağız."

"DİSMEK KURSLARIMIZI HALK ÜNİVERSİTESİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Açılış öncesinde DİSMEK kurslarından faydalanan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı sergiyi açtıklarını kaydeden Karaloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Diyarbakır'da sanat ve meslek kurslarına DİSMEK adı altında bir halk eğitimi, bir halk üniversitesi mantığıyla kurslar veriyoruz. Diyarbakır'da yaşayan 7'den 77'e vatandaşlarımızın ilgi duyduğu bir sanatı, mesleği öğrenme geliştirme adı altında ücretsiz kurslar veriyoruz. Şu anda online müracaatlar devam ediyor, inşallah bu sene DİSMEK kurslarımızı da geliştirerek gerçek bir halk üniversitesine dönüştüreceğiz. Bu faaliyetlerin tamamında görev alacak olan sanatçılarımıza, hocalarımıza, öğretmenlerimize, arkadaşlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kültür ve sanat sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bütün Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımıza yaptığımız etkinliklere 'Kerem ke' diyorum."

Konuşmaların ardından program dengbej divanları, askı davul gösterisi ve konserlerle devam etti. Gecenin onur konuğu Tuluyhan Uğurlu, piyano dinletisi ile sanatseverle buluştu.

Seyircilerin unutulmaz bir gece yaşadığı program çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.