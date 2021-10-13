Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sergi açacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin "Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi" ve sanatçı Bagdat Sarsenbiyev'in "İthaf" adlı kişisel seramik sergisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacak.

15 akademisyen-sanatçı tarafından hazırlanan ve toplam 40 eserden oluşan sergi, 14 Ekim Perşembe günü saat 9.30'da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "Sanatçılar eserlerinde toplumsal sorunları kendi gerçeklikleri ile yansıtarak ortaya koyar" dedi.

HESAP VERME DURUMU

Sanatçıların tüm sanat disiplinlerinde, kendi yaşadıkları dönemin sorunlarını ele alarak kendi gerçeklikleri ile yansıttıklarını ifade eden Doç. Dr. Erdoğan Ergün, bu durumun ayrıca toplumsal sorunları da ortaya koyma eylemine dönüştüğünü vurguladı.

Doç. Dr. Erdoğan, "Sanatçıların ürettikleri eserlerle pek çok okura, dinleyiciye veya izleyiciye ulaşabilme güçleri, kendileri üzerinde de büyük sorumluluklar yaratır. Sorumluluğu, bir kimsenin üstüne alarak yaptığı bir iş için gerektiğinde hesap verme durumu olarak düşündüğümüzde, sergileri, sanatçıların hesap verme durumunun arayüzü olarak görebiliriz" diye konuştu.