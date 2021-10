Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Tüm dünyanın gözü önündeyiz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi' ve Kazak sanatçı Bagdat Sarsenbiyev'in 'İthaf' adlı kişisel seramik heykel sergisini, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açtı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında gerçekleşen sanatsal üretim, adamızda kültür sanat ortamının yeşermesi için son derece önemlidir. Sanatsal üretimi çok önemsiyorum. Mavi Vatan olarak sanatımızla, kültürümüzle ve tarihi geçmişimizle tüm dünyanın gözü önündeyiz" dedi.

AMERİKA'DAKİ MÜZEDE KIBRIS BÖLÜMÜ

Kısa bir süre önce gittiği New York'ta ziyaret ettiği Metropolitan Müzesi'nde çok geniş bir Kıbrıs bölümünün yer aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs'tan 1850'li yıllarda götürülen pek çok eser bugün New York Metropolitan Müzesi'nde sergileniyor. Dolayısıyla Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında gerçekleşen sanatsal üretim, adamızda kültür sanat ortamının yeşermesi için son derece önemlidir. İleri görüşlülüğü ile sanata, bilime ve kültüre her zaman değer veren ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e teşekkür ediyorum" dedi.