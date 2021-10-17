Ara Güler ölümün 3’üncü yıl dönümünde anıldı

Usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler vefatının 3'üncü yılında Beyoğlu Ara Güler Sokağı'nda bulunan Ara Kafe'de anıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, usta foto muhabiri Coşkun Aral da Güler'i anmak için Ara Kafe'deydi.

BENİMLE KONUŞMAK İSTEDİ SESİ ÇIKMADI

Ara Güler'in ölmeden bir gün önce kendisini aradığını söyleyen yarım asırlık dostu Coşkun Aral," Ben Coşkun Aral, foto muhabiriyim ve Ara Güler'in yarım asırlık dostuyum, öğrencisiyim. Gerçekten onu tanıma imkanını daha çocuk yaşta düşündüm ama fırsatım 1977'de kanlı 1 Mayıs olayını yaşadıktan sonra onun öğrencisi olarak devam etmek de oldu. Ara Güler bir fotoğraf sanatçısı bir foto muhabiri olmanın yanı sıra iyi bir insandı. Yerel değerleri ulusal anlamda çerçevelediği gibi evrenselliği bilen ve bunu yaşatan bir insandı. Bugün evet ölüm yıl dönümü fakat benim için gariptir. Vefatından bir gece önce beni aramak istiyor. Ben Londra'daydım. Benle konuşmak istediğini söyleyip, benimle görüntülü konuşurken sesi çıkmadı. Bir şeyler anlatmak istiyordu. Ertesi gün geldiğimde onu kaybetmiştik ama onun dünyaya kazandırdığı bu kainata, güzel mavi gezegene kazandırdığı çok büyük değerler var. İyi bir anlatıcıydı ve anlattığı bütün olayları fotoğrafla süslüyordu. Benim gazetecilik tarafımı daha çok severdi. Muhabirlik ve belgeselci tarafımı severdi. Onunla beraber hem ülkemde hem dünyada pek çok anım var ama en önemli şey onun mizah tarafı. Dünyayı her zaman ıslık çalarak gezen, kendine ait izleri bulan bir gezgindi. Bir düş gezginiydi. İyi ki vardı, iyi ki tanıdım" dedi.

İSTİKLAL'DE YAŞATILACAK

Anma töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız," Bugün Türkiye'miz için, bu topraklar için önemli bir değerin vefatının sene-i devriyesinde anmak üzere onun sevenleriyle, dostları ve arkadaşlarıyla birlikte toplandık. Onun adını taşıyan ve fotoğraflarının bulunduğu kafede her yıl burada buluşuyoruz. Her yıl İstiklal Caddesi'nde onun fotoğraflarından oluşan ve onun fotoğraf makinesini hatırlatan siyah beyaz kareleri oluşturuyorduk. Bu şekilde Ara Güler hocamızı Beyoğlu Belediyesi olarak anıyorduk. Ara Güler her şeyden önce bizim için bir Beyoğluludur. Onu zamanı durduran yönüyle ben bir tarihçi olduğunu düşünüyorum. Bu yıl Büyükşehir Belediyemizden tekrar aynı anma programını yapmak için izin istedik. Ama Büyükşehir Belediyesi buna izin vermedi. Üzülerek ifade etmek istiyorum. Beyoğlu Ara Güler ile var olsun istiyoruz. Beyoğlu Ara Güleri unutmayacak. Bizler elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İstiklal Caddesi'nde de Beyoğlu'nda da Ara Güler fotoğraflarıyla, sevenleriyle, anılarıyla hep yaşatılacaktır. Tekrar ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin" diye konuştu.