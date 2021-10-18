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Giriş Tarihi: 18.10.2021 15:12

Genç yeteneklerden Mozart yorumu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Genç yeteneklerden Mozart yorumu

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO)   dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük müzik dehası olarak kabul edilen Wolfgang Amedeus Mozart’ın eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük müzik dehası olarak kabul edilen Wolfgang Amedeus Mozart'ın eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Kovid-19 salgın tedbirlerini en üst seviyede tutulacağı konseri orkestranın genç ve yetenekli yardımcı şefi Eray İnal yönetecek.

Konserin ilk bölümünde Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde klarinet sanatçısı olan Kayahan Karaca Mozart'ın "Klarİnet Konçertosu'nu seslendirecek. İkinci yarıda Mozart'ın 13 numaralı piyano konçertosunu, 12 yaşındaki Türkiye'nin genç yeteneklerinden piyanist İlyun Bürkev yorumlayacak. Konser 22 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'da Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda gerçekleşecek.

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Genç yeteneklerden Mozart yorumu
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