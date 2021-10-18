Göç temalı  ‘Monokkkronik’ Resim sergisi büyük ilgi gördü

Kültür, sanat, spor ve eğitim projeleriyle dikkat çeken Mersin Yenişehir Belediyesi yaklaşık bir yıl önce Mersin'e kazandırdığı modern sanat galerilerinde açtığı 4 sergi ile 102 sanatçı, 276 eser ve binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Son olarak sanatçı Veli Mert'in göç temalı 'Monokkkronik' adlı kişisel resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. 15 Kasım tarihine kadar açık kalacak olan sergiyi tüm vatandaşlar gezebilecek.

2020 yılının Kasım ayında açılan sanat galerilerinde bugüne kadar Yer, Zaman ve Mekân Sergisi, Frekans A Sergisi, Kırılgan İmge Sergisi ve Leonardo da Vinci'ye Saygı Sergisi sanatseverlerle buluştu. 4 sergide; 102 sanatçı, 276 eser ve binlerce ziyaretçiyi sanat galerilerinde ağırlayan Yenişehir Belediyesi, sanat galerilerinde oluşturulan Hafıza Mekânında da çeşitli atölye çalışmaları, söyleşiler ve belgesel gösterimleri gerçekleştirdi.