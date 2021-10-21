‘Mezopotamya, Okyanuslar ve Denizlerle Buluşuyor’ fotoğraf sergisi

Bodrum Su Sporları Kulübü Başkanı ve Midyatlı Sualtı Fotoğrafçısı Bedri Sincar, birçok ülkenin derin mavisinden elde ettiği birbirinden değerli fotoğrafları Midyatlı sanatseverlerle buluşturdu.

Türkiye ve Dünya denizlerinin berrak sularına dalarken hissettiği duygu yoğunluğunu fotoğraflarıyla ölümsüzleştiren Midyatlı sualtı fotoğraf sanatçısı Bedri Sincar, çok sayıda davetlinin katılımıyla sergisini sanatseverle buluşturdu. Türkiye denizleri kadar dünyanın farklı coğrafyalarında yaptığı dalışlarda çektiği görüntülerle sualtı fotoğrafçılığının başarılı isimleri arasına girmeyi başaran Bedri Sincar, kişisel fotoğraf sergisini Midyat'ta Shmaya salonunda açtı.

Sincar'ın Türkiye ve Dünya denizlerinin derinlerinde sualtının güzelliğini, mercanları ve canlı çeşitliliğini çektiği birbirinden güzellikleri barındıran sergide 30 fotoğraf bulunuyor. Sergiyi İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Veysi Şahin ve çok sayıda davetli gezdi. Sincar, sergiyi gezen davetlilere, çektiği fotoğraflar ile ilgili geniş bilgiler verdi. Sincar, sualtı dünyası meraklılarını da sergiyi gezmeye davet etti. Fotoğraf sergisi 30 Ekim tarihine kadar ziyaretçilere ücretsiz açık olacak.





Serginin açılışında konuşan Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, fotoğraf sergisinin açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Öncelikle teşekkür ediyorum bu sergiyi açtığınız ve emeğiniz geçtiğinden dolayı. Mardin'de, Midyat'ta denizimiz yok, ama bu fotoğraflarla denizin en yakın halini görmüş olduk. Bizlerde hem deniz turizmini hem de sualtı zenginliklerimizi, güzelliklerimizi sizlerin sayesinde görmüş olduk. Teşekkür ediyorum." dedi. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise, "Bedri bey, ilkleri yapmakla biliniyor. Bu sergi ile bir ilki daha Midyat ile buluşturdu. Sualtı fotoğrafları sergisi Midyat'ta bir renk katmıştır. Ben şahsen bu fotoğrafların sürekli burada kalmasını istiyorum. Burada sergilendiklerinde, ilçeye gelen turistler de bu fotoğrafları merak eder, bunları kim çekti, ne oldu? Bu sayede hem kendinizi hem de Midyat'ı tanıtmış olursunuz. Ben sizleri bu güzel sergi için tebrik ediyorum" dedi. Bodrum Su Sporları Kulübü Başkanı ve Midyatlı Sualtı Fotoğrafçısı Bedri Sincar da, "Midyat'ta hem sualtı hemde deniz turizmi konusunda bir farkındalık yaratmak amacıyla bu sergiyi açtım. Diyebilirsiniz ne alaka Mardin ve Midyat, burada deniz mi var? Denizimiz yok burada, ama amacımız farkındalık yaratmak için açtım bu sergimizi. Mezopotamya'yı, okyanuslar ve dünya denizleriyle buluşturmak istedim." dedi.