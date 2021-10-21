“Varoluş” sergisinin açılışını Cumhurbaşkanı Tatar yaptı

Sergi ile birlikte Kırgız heykeltıraş Isken Abdaliev tarafından yapılan Aşık Mene büstünün açılışını da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel birlikte yaptı.

KKTC'nin siyaseten pek çok kısıtlamaya ve ambargolara maruz kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Ülkemizde yürütülen sanatsal üretim, sahip olduğu evrensel dille bu ambargoları aşarak sesimizi bütün dünyaya ulaştırıyor. Ülkemizdeki sanatsal üretimin gücü ve bizlere verdiği özgüvenle dünyaya önemli bir mesaj veriyoruz. Ambargo ve kısıtlama gibi çağdışı uygulamalarla bizlere haksızlık yapacaklarını sansalar da burada ortaya çıkan üretim, motivasyon ve enerjiye kimse dur diyemiyor. Çünkü burası üretmeye devam ediyor" dedi.

Sanat altyapısı olmayan bir toplumun bilimle de gerçek anlamda tanışamayacağını ifade eden YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da "Yeni ve yaratıcı bilimsel buluşlar, ancak derin sanatsal altyapısı olan toplumlardan çıkar. Sanat, bilimi; bilim ise teknolojiyi doğurur. Varlığımızı, ürettiğimiz müddetçe sürdürebileceğimiz bilinciyle, YDÜ olarak, eğitimde, bilimde, sağlıkta, sanatta ve inovasyonda küresel bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 387'inci sergisi olan "Varoluş", 30 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.