3. Uluslararası Gaziantep Opera Bale Festivali başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından ve Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen "3. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali" Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde seslendirilecek üç konser ve iki eğitim etkinliği ile Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalin açılışı 24 Ekim Pazar akşamı "Akdeniz Esintileri" adlı konser ile başlıyor. Orkestra şefi Aytuğ Ülgen yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, solistler soprano Funda Uyanık ve tenor Cenk Bıyık'a eşlik edecek. Zengin bir repertuvarla seyirci karşısında olacak konserde sevilen yerli, yabancı şarkılar, tangolar ve türküler seslendirilecek.

3. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler de yer alıyor. Bu kapsamda 25 Ekim Pazartesi ve 26 Ekim Salı günleri seçilmiş olan okullarda verilecek eğitim etkinliği ve kısa dinletiler solist sopranolar Sevinç Demirağ ve Saliha Aktaş, mezzosoprano Nihan Çetin piyanoda Rufina Usmanova Aydın eşliğinde tenorlar A. Hakan Bölükbaşı ve Onur Polat ile bas Serkan Sevinç tarafından gerçekleştirilecek.