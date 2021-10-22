Beyoğlu Kültür Yolu Festivali görücüye çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 yıllık bir çalışmanının ürünü olduğunu belirttiği "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali"ni görücüye çıkardı. Projenin tüm detaylarıyla kamuoyuna duyurulduğu toplantıya bakan Ersoy'un yanı sıra yardımcıları Ahmet Misbah Demircan, Özgül Özkan Yavuz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı. Projeye dair önemli açıklamalarda bulunan bakan Ersoy "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali dünün değil yaklaşık 3 yıllık bir planlamanın, araştırmanın, değerlendirme ve nihayetinde uygulamanın sonucu. Bu üç yıllık sürecin aslî projesi olan Beyoğlu Kültür Yolu'na bir parantez açmak gerekiyor" diye konuştu.

GALAPORT'TAN KÜLTÜR SOKAĞI'NA



Ersoy: Beyoğlu Kültür Yolu, İstanbul'un hem tarihi yapısı hem de modern yüzü içerisinde yol alabileceğiniz bir rota. Galataport'tan başlıyoruz Tophane, oradan Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer TunayaKültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas 1948 Sineması, Emek Sineması, Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi ile devam ettikten sonra Atatürk Kültür Merkezi ve Kültür Sokağı ile bitiriyoruz. Ciddi anlamda yoğun ve çok ayrıntılı bir proje hayata geçirildi. Yolu bir bütün halinde ele aldığınızda zaten İstanbul'a özgün bir değer kazandırmış oluyoruz.



FESTİVALE ÖZEL MOBİL UYGULAMA



Festivale özel olacak bir mobil uygulamanın da tasarlanacağını belirten Bakan "Beyoğlu Kültür Yolu için hazırlanan özel mobil uygulama ile kullanıcılar gerçekleşecek olan etkinlikler hakkında bilgi alabilecekler. Kendisine en yakın hangi mekânda hangi etkinlik olduğunu görüntüleyerek, katılacağı etkinlikleri planlayabilecekler. Etkinlik mekânları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecek, bu noktalara dair yol tarifi alabilecekler. Kullanıcılar oluşturdukları profilleri sayesinde katıldıkları veya katılacakları tüm etkinliklerin bilgilerine de sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.

PROJEYE RUHUNU VERME ZAMANI



Ersoy: Üç yıl önce bir fikirle ilk adımlarımızı attık, omurgasını oluşturduk, ete-kemiğe büründürdük. Eser vücuda geldi şimdi ruhunu verme zamanı. İşte festivalle bunu yapacağız. Galataport'tan Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar uzanan güzergahta mimariden edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya; Beyoğlu'nun büyülü dokusunda, geçmişten geleceğe bir kültür sanat yolculuğu başlatıyoruz"dedi

FESTİVAL BAHARA DAMGA VURACAK



Ersoy: 29 Ekim itibarıyla başlayacak festivalimizde binden fazla sanatçının katılımıyla ve 64 farklı noktada, 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması, 25 sanat söyleşisi ile video haritalama gösterileri gerçekleştirilecek. İşte festivalimiz bu denli büyük. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bir kez olmayacak ve sadece bu yıla özgü kalmayacak. Bu festival ilk ve sonbaharda olmak üzere her yıl iki defa yapılacak; Beyoğlu Kültür Yolu'nun, İstanbul'un ve Türkiye'nin uluslararası markası haline gelecek.