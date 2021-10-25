Resim ve heykel sergilerinin açılışını Cumhurbaşkanı Tatar yapacak

Tacik sanatçı Abdukodir Rakhimov'un "Geleceğin Ortamı" isimli kişisel resim sergisi sanatçının özel 50 eserini bir araya getiriyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 388'inci sergisi olacak olan "Geleceğin Ortamı", 5 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak. Başta Tacikistan, ABD ve Rusya olmaz üzere Japonya, Almanya, Rusya, Belarus, Belçika, Azerbaycan ve İtalya gibi pek çok ülkede karma ve kişisel sergilerde yer alan Tacik sanatçı Abdukodir Rakhimov'un eserleri dünyanın pek çok ülkesinde müze ve kişisel koleksiyonlarda yer alıyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 389'uncu sergisi olan "Karma Heykel Sergisi" ise Kazak ve Kırgız sanatçıların heykellerini bir araya getiriyor. Altai Usenov, Andrey Orazbayev, İsken Abdaliev, Mirlan Sultanbek Uulu, Nurlan Kebek Uulu, Talgat Zhumagulov ve Tolkunbeg Esenaliev'in heykellerinden oluşan sergide 10 heykel yer alacak. Sergilerin küratörlüğünü üstlenen YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, sergilerin sanatçıların fikirlerini toplumla paylaşmaları için en etkili yollardan biri olduğunu söyledi.