Binlerce yıllık nadide eserin iadesi sağlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4 bin 250 yıllık altın Gaga Ağızlı Testi, Gilbert Sanat Vakfı tarafından, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne iadesinin sağlandığını açıkladı. Bakan Ersoy, tarihi testinin Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde korunacağını ve sergileneceğini belirtti.

İLK ZİYARETÇİSİ MİNİK YÜREKLER OLDU

Sergiye konulan Gaga Ağızlı Testi'nin ilk ziyaretçilerinin minik yürekler olduğunu kaydeden Mehmet Nuri Ersoy, "Yaklaşık 4 bin 250 yıllık Gaga Ağızlı Altın Testi'nin ülkemize iadesini sağladık. Anadolu'nun kadim uygarlıklarından Hattilerin dönemine ait bu nadide eseri Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde koruyacak ve bu müzemizde sergileyeceğiz. Ülkemizin farklı yerlerinden müzemize gelen minikler bu tarihî mirasın ilk ziyaretçileri oldu. Gilbert Vakfına bu süreçteki kıymetli iş birlikleri için şükranlarımızı sunuyor; eserin yeniden ülkemize ulaşmasında emeği olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.