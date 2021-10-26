Osmanlı’ya Uzaylı Gelmiş miydi?

Enis Cevdet, 1921 yılında bir kış günü Üsküdar'daki Şemsi Paşa Hastanesi'nin nemli koğuşunda dünyaya veda ettiğinde, büyük bir gizemi de ardında bırakmıştı. Neredeyse yüz yıl sonra, 2017'de, yine Üsküdar'da, editör Babür Erkin, Osmanlının bu meçhul gazeteci ve yazarının evrak-ı metrukesini bir sahafta tesadüfen bulduğunda şu olağanüstü soruyla karşılaştı: "1900 yılında, Sultan Abdülhamid'in devr-i saltanatında İç Anadolu'nun nihayetsiz bozkırının kuytularına düşen dünya dışı bir varlığın öyküsü gerçekten de yaşanmış olabilir miydi?"

Babür Erkin, Bahadır Boysal'ın illüstrasyonları eşliğinde, kayıp yazar Enis Cevdet'in gerçek ve kurgunun iç içe geçtiği incelikli araştırmasının peşine düşüyor ve bizleri köse çöl Türkmeni Hafız Necmeddin Efendi, iktidar düşkünü Avlonyalı Süreyya Bey, seksen cin sahibi Muskacı Abduşşems, gayretkeş fotoğrafçı Garabet Terlemezyan, güzeller güzeli Afitap Hanım, müflis sertabip Tarık Bey, meraklı sinemacılar Jean-Paul Soleil ile Lucian'ın da dâhil olduğu şaşırtıcı bir anlatıyla baş başa bırakıyor...

Bozkır ortasındaki Kurubakır'a bağlı Dalaksızlar köyünün karlı bir gecesinde gökten bir alev topunun inişiyle başlayan hikâye, Sultan II. Abdülhamid devrinde geçiyor. Köylülerin aklını alan bu 'fevkalade' hadisenin ilk takipçisi ve daha sonra sahibi, köyün yaşlı şeyhi Hafız Necmeddin. Alev topunun düştüğü yere gidince önce parçalanmış tuhaf bir araç, ardından da aracın içinde yatan yaralı bir yaratık buluyor; yani Mübarek Mahlûk Efendi'yi! Gerçek bir şeyhten bekleneceği gibi mahlûku evine alıp sıhhatine çalışıyor ve zinhar bir an bile şerli olabileceği düşüncesini geçirmiyor aklından ki mahlûk da onu mahcup etmeyerek bilahare mübarek ve efendi isimlerini hak ediyor.

Ama tabii herkes öyle mi? Menfaat rüzgârına göre yön değiştiren kuru kalabalıklar, ikbal peşinde koşanlar, tekerine çomak sokulduğunu düşünüp diş bileyenler var bu hikâyede de! Kimseye zararı olmayan hatta faydası dokunan, üstelik yaralı, hem de ağzı var dili yok bir canlı ama 'yaban' işte! Günah keçisi (ya da aslında sadece bir 'ayna') olmaya ondan daha müsait kim olabilir? Tam burada, hikâyenin yüz yıl önce ya da günümüzde geçmesi, gerçek veya kurgu olması ihtimalleri birden eşitleniveriyor.

Karakarga Yayınları'ndan çıkan, her devrin ve her topluluğun hikayesi Mübarek Mahlûk Efendi, tüm kitapçılarda okuyucularını bekliyor.

