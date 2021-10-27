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Giriş Tarihi: 27.10.2021 15:29

6. Kolordu Bandosu'ndan muhteşem konser

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
6. Kolordu Bandosu’ndan muhteşem konser

Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yıldönümü kapsamında 6. Kolordu Bando Komutanlığı Bölge Bandosu Hatay’da konser verdi. Antakya Atatürk parkında verilen konseri Garnizon Komutanı Piyade Albay Turgay Çağan, Hatay Büyükşehir Belediyesi daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş büyük bir beğeri ile dinledi.

Konser öncesinde kısa bir konuşma yapan Bando Astsubay Kıdemli Başçavuş Bahadır Kubatoğlu, konserin Sakarya Meydan Muharebesinin 100'üncü yıldönümü dolayısı ile düzenlenen anma programı kapsamında verileceğini belirterek, "6'ıncı Kolordu Bando Bölge Komutanlığı'nın hazırlamış olduğu bando konserimizde sizlerle bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

"ASKERİ BANDOLAR EN ESKİ MÜZİK TOPLULUKLARIDIR"

Türkiye'nin çok sesli müzik toplulukları içerisinde geleneğini aralıksız sürdüren ne eski müzik topluluklarından birinin askeri bandolar olduğunu belirten Kubatoğlu, "Biz askeri bandolar vermiş olduğumuz konserlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni başarıyla temsil etme, çağdaş ve çok sesli müziğin sevilmesi ve yayılması yolundaki çalışmalarımızı artan bir heyecan ve gayretle sürdürme kararlılığındayız." diye konuştu.

ALKIŞLAR BANDOYA

Bando Astsubay Kıdemli Başçavuş Bahadır Kubatoğlu'nun yaptığı konuşmanın ardından 6. Kolordu Bando Komutanlığı bölge bandosu konserine Sakarya'da, Dumlupınar'da, Çanakkale'de yiğitçe çarpışarak bu vatan topraklarını bizlere emanet eden kahraman Türk askerlerine ve Türk ordusuna armağan edilmiş, Sakarya zaferinin simgesi haline gelen Sakarya Marşı ve bestesini Musa Süreyya'nın yaptığı Vatan Marşı'nı seslendirerek başladı. Yaklaşık bir saat süren konserde İzmir marşı, hoş gelişler ola gibi herkesin beğendiği marşları seslendiren 6'ıncı Kolordu Bando Komutanlığı bölge bandosu ayakta alkışlandı.

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6. Kolordu Bandosu'ndan muhteşem konser
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