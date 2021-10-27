"Cihad-Ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu Sergisi"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi iş birliğinde Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu Projesi kapsamında düzenlenen sergi Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Sergi Salonu açıldı. Tarihi Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde yer alan eserler, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Serginin açılışında konuşan Amasya Belediye Başkan Vekili Cahit AKTAŞ, "Bu sergide Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tablolar yer alıyor. Sergide Danismendliler ve Selçuklu'nun zerafetini yansıtan eserleri hep beraber izleyeceğiz ve o deneme eşlik edeceğiz. Bu sergi atalarımızın Anadolu'ya geldikleri dönemdeki yaşam biçimlerini, giyim kuşamlarını, kültürlerini menkıbelerle zenginleşmiş bir şekilde bizlere sunacak. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun Türkleşmesi başlamıştır. Anadolu'yu bir Türk yurdu haline getiren Selçuklu için, Amasya'da en önemli bir merkez olmuştur. Bu sergi ilimiz için çok büyük bir fırsattır. Böyle bir fırsatı bizlere verdiği için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza da çok büyük bir teşekkür ediyorum. Amasya Belediyesi olarak böylesi güzel eserlerin sergisini ilimize getirmeye devam edeceğiz. Bu sergi aynı zamanda tarihi buluşmayı, zevki, ihtişamı ve zarafetin timsallerini burada gözlerimizle görerek bir kez daha hissetme imkânı elde edeceğiz. Ayrıca bu sergi bize hem geçmişle bir bağ kurmamızı hem de geleceğe bakmamızı ve bir ufuk turu yapmamızı sağlayacak. Şehrimize tekrar hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Geleneksel Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, Anadolu Selçuklu ve Danışmendliler döneminde yaşamış sultanlar ve önemli karakterlerin heykelleri, replika kostümleri ve yağlı boya tabloları ile Konya Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı kostümler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Başkan Fırat ayrıca, 'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisinin Amasya'da açmalarından dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu Sergisi 01 Kasım tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.