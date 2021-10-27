Tacik sanatçının kişisel sergisi açıldı

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tacik sanatçı Abdukodir Rakhimov'un "Geleceğin Ortamı" isimli kişisel resim sergisi ile Kazak ve Kırgız sanatçıların heykellerini bir araya getiren 'Karma Heykel Sergisi'ni açtı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi de konuşma yapan Bakan Amcaoğlu, "Üretmekten ve çalışmaktan asla vazgeçmeyen Günsel Ailesi'ne ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ortaya koydukları bu çalışmalar ile sadece ülkemize yatırım yapmakla kalmıyor, ülkemizi dünyaya duyuruyorlar" dedi.

"YÖNETMENLİK YAPIYORUM"

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 50 eserini "Geleceğin Ortamı" isimli kişisel sergisi ile sanatseverlerle buluşturan Tacik sanatçı Abdukodir Rakhimov, sanatını Yakın Doğu Üniversitesi aracılığıyla sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek "Resimlerimde harfler, işaretler, çizgiler ve renkler aracılığıyla bilgileri şifreledim. Resmin görüntüsü; renk, çizgiler, şekiller, ışık ve gölgenin uyumlu bir etkileşimidir. Tüm bu bileşenler sahnedeki oyuncular gibi ve her birinin kendi rolü var. Ama ben eserlerimde bir sanatçı olarak ana rolün kime ait olduğuna karar vermiyor sadece ortaya çıkan bu tiyatronun yönetmenliği yapıyorum" dedi. Abdukodir Rakhimov "Geleceğin Ortamı" adlı kişisel sergisini Günsel Ailesi ve KKTC halkına adadığını söyledi.