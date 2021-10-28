Atatürk Kültür Merkezi yarın sanatseverlerle buluşuyor

AKM'nin "Sinan" operasıyla açılacağının altını çizen Ersoy, şunları söyledi:

"Bütün dünya için büyük bir kültür hazinesi olan Mimar Sinan'ın şahsında, tarihimizin en görkemli dönemlerinden birini anlatan Sinan operasını yine ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye taşıyor. Eserin bestesi, çağdaş Türk klasik müziği bestecisi Prof. Hasan Uçarsu'ya, librettosu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Dr. Bertan Rona'ya aittir. Bu özgün eser Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek olup İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestramız Şef Gürer Aykal yönetiminde görev alacaktır. Açılış gecemizden sonra Sinan operasının 30 Ekim'de bir kez daha AKM'de sahneleneceğini de sizler vasıtasıyla halkımıza yeniden hatırlatmak istiyorum."

Bakan Ersoy, İstanbul'un modern yüzünü, kültür ve tarihiyle harmanlayarak ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşatmak üzere hazırlanan Beyoğlu Kültür Yolu'nun en gözde duraklarından birinin AKM olduğunu sözlerine ekledi.

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