Cumhuriyet Bayramı’na özel konser

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen; '3. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali', 28 Ekim 2021 Perşembe akşamı düzenlenecek "Gala Konser" ile kapanışını gerçekleştirecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ithafen düzenlenecek konserde, Orkestra Şefi Aytüğ ÜLGEN yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, solist sopranolar Sevinç Demirağ ve Saliha Aktaş, mezzosoprano Nihan Çetin Aydın, tenorlar A. Hakan Bölükbaşı ve Onur Polat ile bas Serkan Sevinç'e eşlik edecekler.

3 KONSER, 2 EĞİTİM ETKİNLİĞİ

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Sanat Merkezi'nde seslendirilecek konserde "Çökertme", "Ah Bir Ataş Ver", "Sarı Gelin", "Çalın Davulları", "İzmir'in Kavakları", "Hekimoğlu", "Dağ Başını Duman Almış", "Hoş Gelişler Ola" ve daha pek çok yerli ve yabancı şarkı seslendirilecek. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen "3. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali" Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde seslendirilen üç konser ve iki eğitim etkinliği ile sona erecek.