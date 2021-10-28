Sanatçılar Kültür, Sanat ve Edebiyat Günlerinin açılış töreninde buluştu

Hatay Mimarlar Odası'nda düzenlenen açılış törenine Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Türkiye Yazarlar Sendikası Antakya Temsilcisi ve Aalen-Antakya Kültür Derneği Başkanı Mehmet Karasu, Akdeniz Sanat Oluşumu Sözcüsü Saadet Bilir, Türkiye Yazarlar Sendikası 2. başkanı Nalan Çelik, yerel sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Törende konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sanatın insanların kendilerini ve evresini dinlemesini sağlayan büyük bir olgu olduğunu söyledi.

GÖZLE GÖRÜNMEYEN BİR VİRÜS BİZİ MAHKUM ETTİ

Gözle görünmeyen bir virüsün tüm insanlığı evlerine mahkum ettiğini belirten Savaş, "Hatay'da sanatı kültürü taşıyan, bizlere rehberlik yapan Karasu çiftine Hatay ve sanat çevresi adına teşekkür ediyorum. Covid-19 virüsü bir çok etkinliği yapmamızı engelledi. Gözle göremediğimiz bir virüs hepimizi evlerimize hapsetti. Yani göremediğimiz ama hissedebildiğimiz bir virüs bizi mahkum etti. Ama bugünlerde aşı ile birlikte hareketlenip dışarıya çıkabiliyoruz. Ama şu var ki sanatseverler çok ama sanatı icra eden ve üreten çok az. Üretilende yıllar alıyor. Yıllarca araştırıp kitap yazıyorsunuz veya müzik dinletisi için ekip olarak hazırlanıyorsunuz. O kitabı birkaç günde okuyup tüketiyoruz, yada üretilen müziği yine aynı şekilde birkaç kez dinleyip tüketiyoruz."

"KARASU ÇİFTİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Ama bu tükettiğimiz sanat oluşumlarından da hisseden kalpler, beyinler bir şeyler alıp bir tarafa koyuyor. Yani sizin yaptığınız herhalde ibadete büyük bir katkı. Çünkü insanın kendini ve çevresini dinlemesine katkı sağlıyorsunuz. Bu nedenle bu etkinlikleri kaldığı yerden devam ettiren Mehmet Karasu başta olmak üzere, Türkiye Yazarlar Sendikası, Akdeniz Sanat oluşumuna, Aalen-Antakya Kültür Derneği'ne ve burada çalışan emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

SANAT EN BÜYÜK KATKIYI SUNAR

Türkiye Yazarlar Sendikası Antakya Temsilcisi ve Aalen-Antakya Kültür Derneği Başkanı Mehmet Karasu, sanatın aydınlanma ve demokrasi kültürünün yerleşmesinde en büyük katkıyı sunduğunu belirterek, "Bu bakımdan özellikle eğitim kurumlarında sanatsal etkinliklere olanaklar ölçüsünde daha fazla yer vermek gerekir. İnsanlarımızı her yaşta sanatın güzelliği ile sanatın birleştirici gücü ile tanıştırmak gerek. Bu coğrafya insanların barış kültürü içinde, sevgi ve dostluk ortamında bir arada yaşadığı eşsiz bir coğrafyadır. Akdeniz'in coğrafyasına emek vermiş, Ali Yüce, Ayla Kutlu, Süleyman Okay, Yılmaz Güney, Ruhi Su, Sabahattin Yalkın ve adlarını sayamadığım onlarca değerimizi burada saygı ile selamlıyorum." diye konuştu.

PLAKETLER VERİLDİ

Hatay büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, 17. Antakya Kültür Sanat ve Edebiyat Günleri ile Akdeniz Kentleri Kültür Sanat Buluşması anısına Prof.Dr. Tahir Hatipoğlu'na ve Türkiye Yazarler Sendikası 2. Başkanı Nalan Çelik'e birer plaket verdi.

Yapılan konuşmaların ardından açılış etkinliği şiir dinletisi ile devam etti. Şiir dinletisinin ardından mini müzik dinletisinin gerçekleştiği etkinlik mozaik sergisinin gezilmesi ile son buldu.