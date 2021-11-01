Üç sergi sanatseverlerle buluştu

Ziyarete açık olan sekiz sergi arasında en dikkat çekici olanlardan biri YDÜ Büyük Kütüphane sergi salonunda açılan "Çanakkale Deniz Savaşları Gemi Modelleri Sergisi". Çağdaş sanatı tarihle buluşturan sergi, dünya tarihinde önemli etkilere sahip olan Çanakkale Deniz Savaşı'nı, benzeri olmayan zengin bir koleksiyonla bugüne taşıyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin denizcilik temalı iki sergisi ise YDÜ Sanat Müzesi'nde birbirinden güzel resim, heykel, illüstrasyon ve baskı resim çalışmaları ile gerçekçi gemi modellerini bir araya getiriyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katlımı ile açılan ve Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının deniz temalı 45 eserini bir araya getiriyor. Gemi Modelleri Sergisi'nde ise aralarında Fenerbahçe Vapuru, Halep Vapuru, 1850 Beşiktaş, Nehir Gemisi, Paşabahçe Vapuru, Baştarde, Bandırma Vapuru, Savarona Yatı ve Söğütlü Yatı gibi önemli gemilerin gerçekçi modelleri yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünü yaşayan bir sanat merkezine dönüştüren diğer sergiler ise Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yer alan sergi salonlarında ziyaretçilerini bekliyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 15 akademisyen-sanatçı tarafından hazırlanan ve toplam 40 eserden oluşan Güzel Sanatlar 'Mayıs' Sergisi ile Kazak sanatçı Bagdat Sarsenbiyev'e ait 16 seramik heykelden oluşan "İthaf" adlı kişisel seramik sergisi, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda ziyarete açık.