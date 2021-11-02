İş Sanat yeni sezona Cellist István Várdai ile ‘merhaba’ diyor

İŞ Sanat
yeni sezonunu, Maximum Uniq Hall
'da 12 Kasım Cuma saat 20.30
'da, Rengim Gökmen
yönetimindeki İstanbul Ensemble
konseri ile açacak. Konserin solisti çellist István Várdai
olacak. Dünya çapında pek çok yarışmada ödül almış bir çellist olan Várdai, aralarında Mikhail Pletnev
, Ádám Fischer ve Mariinsky Orkestrası
, Rus Ulusal Orkestrası
, L'Orchestre de Chambre'nin de olduğu dünyaca ünlü müzisyenler ve orkestralarla birlikte sahne aldı. 2012'de Prix Montblanc'ta 'dünyanın en umut veren müzisyeni' ödülünü kazandı.
YOUTUBE KANALINDA YENI SEZON 17 KASIM'DA BAŞLIYOR
İŞ SANAT
, biletli konserlerin yanı sıra konser ve diğer etkinlik kayıtlarını YouTube kanalından ücretsiz olarak yayınlayacağı hibrit bir yaklaşımla 22. sezonunu hazırladı. Yeni sezon, 17 Kasım'da açılış konserinin yayını ile başlayacak. İş Sanat'ın yoğun ilgi gören Provadan İzle
serisi 22. sezonda yine çevrimiçi olarak devam edecek. Projede, klasikleşmiş tiyatro eserlerini bir okuma provası düzeninde seyircilerle buluşuyor. William Shakespeare'in 'Hırçın Kız' adlı eseri 30 Kasım Salı akşamı saat 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalında ilk gösterimini yapacak.
İŞ KULELERI SALONU TADILATTA
İŞ SANAT'IN
konser ve etkinliklerinin 21 yıldır merkezi olan İş Kuleleri Salonu'nun devam eden tadilatı nedeniyle seyircili etkinlikler şubata kadar Maximum Uniq Hall'da gerçekleşecek. Pandemi nedeniyle konserler, yüzde 50 kapasiteyle yapılacak. İzleyicilerin aşı kartlarını veya negatif sonuçlu PCR testlerini görevlilere ibraz etmeleri gerekiyor. Konser biletleri, tüm Biletix satış noktalarından satın alınabilir. Biletler Maximum Kart sahiplerine yüzde 10 indirim ayrıcalığıyla sunulmakta olup, öğrenci biletleri İş Kuleleri Salonu ve Maximum Uniq Hall ana gişelerinden temin edilebilir.