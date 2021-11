Muhit, Necip Fazıl dosyasıyla raflardaki yerini aldı!

Dergi, usta çizer Hasan Aycın'ın çizgisiyle açılıyor. Hasan Aycın'ı "Kolsuz Gömlek" şiiriyle Muhammed Said Çimen, "Bir Türkü Ağır Gelsin Yüreğimize" şiiriyle Ünsal Ünlü, "Düşen Omuz" şiiriyle Yağız Gönüler, "Dünyanın İlk Uykusu" şiiriyle Harun Yakarer takip ediyor. Ali K. Metin, Dilara Ayşe Akdeniz, Tayfun Doğan, Ömer Fatih Andı, Emre Demir, Rıdvan Kadir Yeşil, Mehmet Fatih Öz, Şakir Kurtulmuş, Nurullah Genç, Hasan Dağ bu sayıda yer alan diğer şairler.

Necip Fazıl Dosyası

Yaptığı dosyalarla dikkat çeken Muhit, bu sayısında Necip Fazıl Kısakürek'i sayfalarına taşıyor. Necip Fazıl'ın her yönüyle ele alındığı dosya, Alaattin Karaca'nın "Necip Fazıl'ın Şiirlerinde Buhran" yazısıyla açılıyor. Ahmet Edip Başaran "Çile'de Yankılanan Varoluş Senfonisi" yazısında Necip Fazıl'ı modern Türk şiirinin istinat noktası olduğunun altını çiziyor. Namık Açıkgöz "Çile Şiirindeki Grotesk Unsurlar"ı ele alıyor. Mehmet Narlı "Necip Fazıl'da Şehir ve İnsan"ı, Âlim Yıldız "Geleneğin Dirilişi"ni, Şaban Sağlık "Necip Fazıl'ın Esmâ-ı Nebisi"ni yazıyor. Mustafa Özçelik "Necip Fazıl'ın Yunus Emre Şiirleri"ni inceliyor. Nurullah Ulutaş, "Necip Fazıl Kısakürek, Abdülhâkim Arvâsî Hazretleri ile tanıştıktan sonra şiiri, "Allah'ı arama sanatı" olarak tanımlamış ve sanatını da bu gaye uğruna kullanmıştır." diyor yazısında. Said Yavuz "Bir Şiirin İkinci Şairi"ni, Ali Emre "Düşmanını Benzerinden Seçmek: Necip Fazıl'ın Namık Kemal'i", Selim Somuncu "Manevi Mahdumları Nazarında Necip Fazıl Kısakürek"i, Dursun Çiçek "Âkif Emre'nin Gözünden Necip Fazıl"ı yazıyor. Ebru Burcu Yılmaz "Edebiyat Mahkemeleri'nin her bir oturumu, sanık sandalyesine oturtulan yazarın yanında ve karşısında yer alan görüşleri karşı karşıya getirerek adı geçen sanatçıların edebiyat tarihindeki konumlarını tartışmaya açmayı amaçlar." diyor. Beyhan Kanter "Necip Fazıl Şiiri Üzerine Kapsamlı Bir Araştırma" yaparken Mustafa Özel "Bir Metni Yeniden İnşa Etmek: Üstadın Gençliğe Hitabe'si" başlıklı önemli yazısında Gençliğe Hitabe'yi ele alıyor.

Öykü, Deneme

Kasım sayısının öykü sayfalarını "Çakının Ucu" öyküsüyle Ayşegül Genç, "Düğün Dernek Çengi Çağnak" öyküsüyle Kâmil Yeşil, "O Benim" öyküsüyle Doğukan İşler, "Kendin Olsan Nereye Giderdin?" öyküsüyle Selime Kahraman zenginleştiren isimler.

Abdullah Harmancı, "İçinizde bir soru doğduğunda evrenin bir yerinde de cevabı doğar. Yeter ki yola çıkın." diyor "Hiç Konuşmayan Geveze Çocuk" yazısında. Arif Ay "Hazan Mevsimi", Mustafa Muharrem "Merkezin Uzağında", Leylâ İpekçi "Çünkü Harflerde "İnsan" Saklıdır" başlıklı yazılarıyla katkı sunuyor. D. Mehmet Doğan, Hüseyin Akın, Muhsin Macit, Mustafa İsen, Necip Tosun yazılarıyla yer alan diğer isimler oluyor. "Ölüm, iyi insanları dünyadan kurtarıyor sanırım." diyen Soner Karakuş Kasım sayısının arka kapağını "Annemle Konuşma" başlıklı yazısıyla süslüyor.

Muhit, bu sayısında iki söyleşiye birden yer veriyor. Kâzım Özkardaş soruyor, Erol Göka cevaplıyor: "Ölüm endişesini ortadan kaldırabilecek panzehir, ölüm üzerine düşünmektir." Son eseri Mutlak Müzik, Muhit Kitap vasıtasıyla okuyucuyla buluşan şaire Eray Sarıçam şiirin merkezde olduğu sorular yöneltiyor, Murat Güzel cevaplıyor: "Şiirin kendine has bir siyaseti, sosyolojisi ve felsefesi var."