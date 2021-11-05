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Giriş Tarihi: 5.11.2021 10:23

Bağlılık Hasan'a bir ödül de Güney Amerika'dan

Bağlılık Hasan’a bir ödül de Güney Amerika’dan

Türkiye’nin Oscar adayı seçilen ve geçtiğimiz hafta 9. Boğaziçi Film Festivali’nden En İyi Film dahil 3 ödülle ayrılan ‘Bağlılık Hasan’a bir ödül de Brezilya’dan geldi.

Güney Amerika'nın en eski ve önemli festivallerinden 45. Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nin 3 Kasım akşamı gerçekleşen ödül töreninde, Semih Kaplanoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Bağlılık Hasan' filmine, tüm Brezilya'dan 20 eleştirmenin katıldığı Eleştirmenler Jürisi tarafından 'Yılın En İyi Yabancı Filmi' ödülü verildi.

Bu ödül, festivalin New Filmmakers ve International Perspective Bölümlerinde gösterilen toplam 211 film arasından seçildi.

Temmuz ayında dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren filmin festival yolculuğu Kasım ayı içinde ABD'nin Denver kentinde, Roma Medfilm Festivali'nde, Almanya'da Cottbus Film Festivali'nde ve Taipei Golden Horse Film Festivali'nde devam edecek.

Başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok'un paylaştığı 'Bağlılık Hasan' Türkiye'de 3 Aralık'ta vizyona girecek.

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Bağlılık Hasan'a bir ödül de Güney Amerika'dan
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