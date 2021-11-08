Resim, heykel ve gemi modellerinden oluşan eserler aynı mekanda buluşacak

Açılışı yapılacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 14 akademisyen-sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 40 eserden oluşan "Güzel Sanatlar Haziran Sergisi", Kazak sanatçı Sembigali Smagulov'a ait heykellerden oluşan "Kişisel Heykel Sergisi" ve "Osmanlı Gemi Modelleri Sergisi" tarih ve sanatseverlerle buluşacak.

Sergi küratörü Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün Doç Dr. Erdoğan Ergün, "Eserlerini kişisel sergilerinde izleme fırsatı bulduğumuz sanatçıların çalışmalarını aynı mekan ve aynı dönem içerisinde izlemek, sanatçıların iç dünyalarını nasıl dışa vurduklarını gözlemlemek, sanatçılar, sanatseverler ve sanat eğitimi alan öğrenciler açısından büyük bir zenginlik" dedi.