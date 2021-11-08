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Giriş Tarihi: 8.11.2021 10:08

Tarihin ilk döküm kalıbı Konuralp’ten çıktı

ABBAS ÇAKAR
Tarihin ilk döküm kalıbı Konuralp’ten çıktı

Düzce Belediyesi tarafından, Konuralp bölgesinde devam eden Antik Tiyatro kazılarında, binlerce yıllık ve tarihin ilk döküm kalıpları olduğu tahmin edilen bir eser daha gün yüzüne çıkartıldı.

Düzce Belediyesinin girişimleri ile kazı çalışmalarının 12 aya çıkarılması ile birlikte hızlanan Konuralp'te ki kazı çalışmalarında, heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Konuralp Antik kentinin içinde barındırdığı tarih ve medeniyetlerin izleri yoğun çalışmalar sonucunda tek tek ortaya çıkıyor.

Kısa süre önce Roma dönemini yansıtan akantüs yaprakları, yumurta ok silmeleri ve medusa başı bezemelerinin yer aldığı alın parçalarının çıkarıldığı kazı çalışmalarında, bu kez binlerce yıldır toprağın altında bulunan madeni döküm kalıpları yeryüzüne çıkartıldı. Döküm kalıplarının bulunması kazı ekibine büyük heyecan yaşatırken, üzerinde bronz aplik bir parçanın da olduğu madeni kalıpların, hangi döneme ait olduğu arkeologlar tarafından araştırılıyor.

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Tarihin ilk döküm kalıbı Konuralp’ten çıktı
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