Basında Antep Savunması sergisi

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması Sergisi ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep'in Kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamaları devam ediyor. Antep Savunması'nı unutturmamak, kahramanların anısını yaşatmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 1919-1921 yılları arasında mücadelenin verildiği günlerde basında Anadolu'nun mücadeleye bakışı ve desteği, Fransızların ise haksız işgal hakkındaki görüşlerini belirten özel haberlerin bulunduğu dergi ile gazete örneklerinin bulunduğu sergi 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması Müzesinde ziyarete açıldı.

10'u orijinal nüshası olmak üzere toplamda 42 belgenin olduğu ve birçok yeni evrakın ilk kez sergilendiği sergide, emperyalist Fransız yönetimine karşı yürütülen destansı mücadelenin gazetelerde ki yeri aktarılıyor, işgalcilerin Gaziantep'i neden işgal ettikleri, iklim koşulu zorlukları, coğrafi önemi konuları işleniyor. Tarihçi Murat Dağ ve İsmail Hakkı Üzüm tarafından hazırlanan sergi, 20 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak. Sergi açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergiyi hazırlayanlar ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu mekâna girince kalbim başka bir şekilde çarpıyor. Karşımızda bu topraklar için canını vermiş şehitlerimiz var. 25 Aralık'a, 100'ncü yıla giderken ikinci yüzyıla hazırlanıyoruz. Bu ilk yüzyılda cumhuriyeti kuran, bugüne kadar getiren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşları, Gazi şehirdeki ve tüm Türkiye'de ki gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz. Unutur, çıkarılacak dersleri çıkarmazsak bu yaşananlar tekrar yaşanabilir. Bizim unutmadan unutturmadan yüz yıl önceki bu ruhu ve bilinci gençlerimize iyi anlatmamız lazım" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise konuşmasında Gaziantep'in Kurtuluşunun yüzüncü yıldönümüne sayılı günler kaldığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bu hafta çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bugün de yüzyıl önceki hem Türk hem Fransız haberlerine bakıyoruz. Tarihe not düşülecek işler yapmak lazım. Yüz yıl önce yapıldı biz de şu anda onları sergiliyoruz. Bu vesile ile bize memleketi yurt olarak bırakan şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. İnanıyorum ki yüz yıl sonra bin yıl sonra bu şehir ve ülke bıraktığımızdan çok ileride olacak" diye konuştu.