Cumhurbaşkanı Tatar 3 yeni sergi açtı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 12 akademisyen - sanatçı tarafından hazırlanan 40 eserden oluşan 'Güzel Sanatlar Haziran Sergisi', Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonunda açıldı. KKTC'nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle her zaman güzel ve umutlu anlamlar taşıdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu dönemde, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin gerçekleştirdiği sergi açılışları Cumhuriyet coşkumuzu büyütüyor" dedi.

SAYI 16'YA YÜKSELDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çoğu zaman siyasi alanda engellendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC olarak bizi ne kadar engelleseler de tüm zorlukları başarılı bir şekilde aşıyoruz. Tüm insanlara çağrıda bulunmak istiyorum KKTC'de büyük bir kültür, potansiyel ve kaynak var. Elimizdeki tüm değerlerle bütün bunları ön plana çıkararak biz de varız diyoruz" ifadelerini kullandı. Açılışı yapılan Güzel Sanatlar Haziran Sergisi, Sembigali Smagulov Kişisel Heykel Sergisi ve Osmanlı Gemi Modelleri Sergisi ile birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin ücretsiz olarak ziyarete açık sergilerinin sayısı 16'ya yükseldi.