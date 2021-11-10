‘Yüzde Yüz Desen’ resim sergisi açıldı

Ressam Selmani Baki Kocaispir, 3'üncü kişisel resim sergisini Adana'da açarak sanatseverlerin beğenisine sundu. 'Gündoğdu Art Gallery'de açılan sergiye Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve çok sayıda resim sever katıldı. Resim sergisi 1 Aralık'a kadar açık kalacak.

"YÜZDE 99'U ÇALIŞMAK"

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam eden ve Milli Eğitim Bakanlığında görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapmakta olan ressam Selmani Baki Kocaispir, kendi kişisel atölyesinde eserlerini üretmeye devam ediyor. Ressam Kocaispir, resim yapmanın yetenekten daha çok çalışmakla olacağını söyleyerek, "Resim yapmanın yüzde 99'u çalışmak, 1'i ise yetenektir" dedi.