AMADEUS Balesi yeniden Mersinli Sanatseverlerle

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00' de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 'Amadeus Balesi'ni sahneleyecek. Orkestra şefliğini Murat Kodallı'nın yaptığı eserin, müzik düzenlemeleri Kaha Tsabadze, Zurab Nadareihvili ve Özgen Ziya Arman'a ait. Koreografisi geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Nugzar Magalashvili' ye ait olan eseri, Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir sahneye koyuyor.

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Ünlü besteci Mozart'ın hayatından kesitler sunan eserin başlıca rollerini; Burak Serkan Cebeci (W. Amadeus Mozart), Yukıko Ito (Constance), Ozan Demirbaş (Antonio Salieri), Özlem Şenormanlılar / Meltem Ayar (Catherina Cavalier ), Önder Acar (Leopold Mozart), Tarkan Günal (İmparator II. Joseph) ve Serin Saybaşılı (Electra' nın Aryası) paylaşıyor. 'Amadeus Balesi'nin biletleri www.biletinial.com ve Mersin Devlet Opera ve Balesi gişelerinden alınabilir.