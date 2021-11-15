21 eşsiz eser sanatseverlerle buluşacak

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu'nda açılacak sergiler YDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sanatçı akademisyenlerinin "Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi", İsmail Gündoğan'ın "Gemi Modelleri Sergisi", heykel sanatçıları Altai Useinov, Andrey Orazbaev, Bagdat Sarsenbiyev, İsken Abdaliev, Kutman Arasulov, Orazbek Yessenbayev, Sembigali Smagulov ve Sohan Tolesh'e ait "Karma Heykel Sergisi", Kazak Sanatçı Orazbek Yessenbayev'e ait "Dünyamız" adlı kişisel resim sergisi ve Kazak Sanatçı Rakhat Saparaliyeva'ya ait "Hafıza" adlı kişisel resim sergisi yer alacak.

Ziyarete açık olan 21 sergi arasında denizcilik temalı sergiler dikkat çekiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane sergi salonunda açılan "Çanakkale Deniz Savaşı Gemi Modelleri Sergisi"; Yakın Doğu Sanat Müzesi'nde gezilebilen Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi ve Gemi Modelleri Sergisi ile Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonunda açılan "Osmanlı Gemi Modelleri Sergisi" denizcilik tarihini çarpıcı bir zenginlikle gözler önüne seriyor.

Ayrıca Girne Üniversitesi kampüsünde sanatçılar Alexey Utkin, Asgat Dinikeyev'i Andrey Orazbayev'in eşsiz eserlerini bir araya getiren kişisel sergileri de ziyarete açık olacak. YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Okur'a ait 55 eseri bir araya getiren "Doğa Yansımaları" sergisi ise Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde sergilenecek.