Everest’e tırmandıran VR festival

Programa VR projelerini tanıtmak amacıyla kurulmuş uluslararası sanat kurumları topluluğu Galaxy Network'un İstanbul ayağı olan 'VR Future İstanbul' adıyla Müze Gazhane ev sahipliği yapacak.

UZAYI KEŞFETMEYE VAR MISIN?

Programda Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir astronot ekibinin gelişini anlatan, uzayda şimdiye kadar yapılmış en büyük prodüksiyona sahip 360 derecelik bir uzay yolculuğunu anlatan ISS Uzay Kaşifleri yer alıyor. Fransız-Amerikan ortak yapımı Everest VR, dünyanın dört bir yanından insanları dünyanın zirvesine bağlayan, herkesin sanal gerçeklikte Everest Dağı'na tırmanmayı deneyimleyebileceği sürükleyici bir film. Kenya'nın başkenti Nairobi'da başlayan bir yolculuğu içeren African Space Makers, Afrika'daki ilk etkileşimli mockumentary yapımı. Program 17-21 Kasım'da ücretsiz olarak düzenlenecek.