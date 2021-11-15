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Giriş Tarihi: 15.11.2021 12:39

Everest’e tırmandıran VR festival

ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR
Everest’e tırmandıran VR festival

Venedik, Cannes, Tribeca gibi uluslararası film festivallerinde ödül kazanan, ISS Uzay Kaşifleri, Everest VR, African Space Makers gibi 12 filmin gösterileceği sanal gerçeklik (VR) festivali, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Rusya'yla birlikte Türkiye’de de eş zamanlı gerçekleşecek.

Programa VR projelerini tanıtmak amacıyla kurulmuş uluslararası sanat kurumları topluluğu Galaxy Network'un İstanbul ayağı olan 'VR Future İstanbul' adıyla Müze Gazhane ev sahipliği yapacak.

UZAYI KEŞFETMEYE VAR MISIN?

Programda Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir astronot ekibinin gelişini anlatan, uzayda şimdiye kadar yapılmış en büyük prodüksiyona sahip 360 derecelik bir uzay yolculuğunu anlatan ISS Uzay Kaşifleri yer alıyor. Fransız-Amerikan ortak yapımı Everest VR, dünyanın dört bir yanından insanları dünyanın zirvesine bağlayan, herkesin sanal gerçeklikte Everest Dağı'na tırmanmayı deneyimleyebileceği sürükleyici bir film. Kenya'nın başkenti Nairobi'da başlayan bir yolculuğu içeren African Space Makers, Afrika'daki ilk etkileşimli mockumentary yapımı. Program 17-21 Kasım'da ücretsiz olarak düzenlenecek.

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Everest’e tırmandıran VR festival
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