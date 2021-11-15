Gençleri kültür girişimcisi haline getirilecek proğramlardan "Gelecek Gençlerin-Kültür Endüstrileri Destek Programı tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan proğramda üretecekleri projeleriyle gençleri kültür endüstrileri odağında bir araya getirecek kurum ve kuruluşların projelerine program kapsamında 50 binden 750 bin liraya kadar destek sağlanacak. Gençlere yönelik olarak oluşturulacak projelerin etki alanının geniş olması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla da programda kurumsal başvurular kabul edilecek. Valilikler, üniversiteler, belediyeler, il millî eğitim müdürlükleri, ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkâr odaları gibi geniş bir yelpazede kurum ve kuruluşlar katılım sağlayabilecek.

Program hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada "Bizim bu programdaki hedefimiz, gençleri kültür girişimcisi haline getirmektir. Hedef kitlemiz 16-29 yaş grubu arasındaki gençlerdir. Programımızın toplam bütçesi 15 milyon lira olacak. Program çağrımızda iki önceliğimiz var. Önceliklerimizin ilki gençlerimizin kültür sanat alanındaki becerilerini geliştirilmesi ve buna ilişkin alt yapılarının hazırlanmasıdır. Diğer öncelik alanı ise gençlerin kültür alanında girişimciliğini geliştirecek mekanizmaların kurulmasıdır. Başvurucular müzeler, sanat kurumları ve üniversiteler gibi kar amacı gütmeyen bütün kurumlar olabilir" dedi. Programa katılımlar 24 Kasım 2021 ile 24 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.