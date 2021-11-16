6. Orantes Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali başladı

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Orantes Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali'nin bu sene 6. Düzenleniyor. Antakya Belediyesi ile ANSAM Kültür Derneği işbirliği ile düzenlenen sanat festivalinin açılış töreninde konuşan Antakya Belediye Başkan Vekili Osman Fırlar, Festivale katılan sanatçıları Antakya'da ağırlamaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

SANAT GİTTİĞİ HER YERİ AYDINLATIR

Festivalde emeği geçen herkese teşekkür eden Fırlar, "Bu sene 6'ncısını düzenlediğimiz festivalimize Türkiye7nin yanı sıra toplam 8 ülkeden 34 sanatçı katılıyor. Sanatçılarımızı kadim şehrimizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Bunun yanında Antakya'mızı sanatın güzellikleriyle buluşturmanında onurunu yaşıyoruz. 6 gün boyunca sürecek festivalimize tüm sanatseverlerimizi davet ederken, Sanat gittiği her yeri, medeniyete, başarıya ve aydınlığa ulaştırır. Ne mutlu sanatçılara, ne mutlu sanata destek verenlere." dedi.

TEMEL İLKEMİZ SANATI DESTEKLEMEK

Antakya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alper Yılmaz, sanatla, sanatçıyla ve sanatseverlerle bir arada olmanın, güzelliklere yer açmanın sanatı desteklemenin temel ilkeleri arasında olduğunu söyledi.

Bu ilkeleri doğrultusunda ANSAM Kültür Derneği ile birlikte 6.Orantes Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Yılmaz, "Antakya'da El Sanatları Müzemizi kurduk. Burada sanatın her alanında etkinlikler yapıyoruz. Düzenlediğimiz konserlerin yanı sıra, sanatın her dalında birçok usta sanatçıyı bir araya getirerek, Worldshop etkinlikleri ve sergiler düzenliyoruz. Şimdide hayatı, kültürü ve sanatı aydınlığı ve renkliliği ile yaşayacağımız, ruhumuzu zenginleştirecek bir festival bizi bekliyor. Bu festival için ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen ve ayrıca kardeş ülkelerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere toplam 9 ülkeden sanatlarını icra etmek için gelen tüm sanatçı dostlarımıza da hoşgeldiniz diyoruz." diye konuştu.

FESTİVAL İLE İLGİLİ BİLGİLER VERİLDİ

ANSAM Kültür Derneği Başkanı Mehmet Oflazoğlu'da, 6.Orantes Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali'ne katkılarından dolayı Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'a teşekkür etti.

6.Orantes Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali'nin Kuvatörü Fatma Elvin Öztürk'te festival hakkında bilgi verdi.

Yapılan konuşmaların ardından festival nedeniyle hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı. Antakya'da düzenlenen, 6.Orantes Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali 22 Kasım günü düzenlenecek olan ödül töreni ile son bulacak.