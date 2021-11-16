Çocuk konserinden caza kadar CSO’da müzik ziyafeti

Yerli ve yabancı sanatçılar Ankara'da sanat ziyafeti verecek. CSO'da bu ay her yaştan insana hitap eden birbirinden kıymetli konserler düzenlenecek. İşte O konserlerden birkaçı şöyle:

*17 Kasım'da Ankara Devlet Klasik Türk müziği korosu,, Osman Nihat Akın ve Selehattin İçli anısına bir ihtimal daha var, sonbahar vurgunu ile sanatseverlerle bir araya gelecek.

*21 Kasım'da keman sanatçısı Emek Yalın Orhon 'keman ile müzikli öyküler' gösterisi miniklere keyifli dakikalar sunacak.

*22 Kasım'da Antalya Devlet senfoni Orkestrası ile usta sanatçı Neşet Ertaş türküleri, Eray İnal şefliğinde icra edilecek.

*24 Kasım'da Elif Buse Doğan ile sevilen türküler CSO Ada mavi salonda seslendirilecek.

*24 Kasım'da Moldova Ulusal Halk Müziği orkestrası 'lautarıı' sahnelenecek.

*30 Kasım'da Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, tarihi CSO salonunda 'Türkülerle Anadolu seyranı" dinletisiyle müzik severlerle buluşacak.