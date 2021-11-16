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Giriş Tarihi: 16.11.2021 17:00 Son Güncelleme: 16.11.2021 17:01

Çocuk konserinden caza kadar CSO’da müzik ziyafeti

Çocuk konserinden caza kadar CSO’da müzik ziyafeti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası(CSO)Ada Ankara’da müzik ziyafeti Kasım ayının ikinci yarısında da hız kesmeden devam ediyor.

Yerli ve yabancı sanatçılar Ankara'da sanat ziyafeti verecek. CSO'da bu ay her yaştan insana hitap eden birbirinden kıymetli konserler düzenlenecek. İşte O konserlerden birkaçı şöyle:

*17 Kasım'da Ankara Devlet Klasik Türk müziği korosu,, Osman Nihat Akın ve Selehattin İçli anısına bir ihtimal daha var, sonbahar vurgunu ile sanatseverlerle bir araya gelecek.

*21 Kasım'da keman sanatçısı Emek Yalın Orhon 'keman ile müzikli öyküler' gösterisi miniklere keyifli dakikalar sunacak.

*22 Kasım'da Antalya Devlet senfoni Orkestrası ile usta sanatçı Neşet Ertaş türküleri, Eray İnal şefliğinde icra edilecek.

*24 Kasım'da Elif Buse Doğan ile sevilen türküler CSO Ada mavi salonda seslendirilecek.
*24 Kasım'da Moldova Ulusal Halk Müziği orkestrası 'lautarıı' sahnelenecek.

*30 Kasım'da Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, tarihi CSO salonunda 'Türkülerle Anadolu seyranı" dinletisiyle müzik severlerle buluşacak.

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Çocuk konserinden caza kadar CSO’da müzik ziyafeti
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