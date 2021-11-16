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Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:55

Portakal çiçeğinin karnavalın tarihi belli oldu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Portakal çiçeğinin karnavalın tarihi belli oldu

Adana’da, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın 10’uncusu 30 Mart- 2 Nisan 2022’de yapılacak. Komite, karnaval için erken rezervasyon çağrısında bulundu.

Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı olma özelliğiyle uluslararası üne kavuşarak, yurt içinden ve dışından on binlerce kişiyi buluşturan 'Nisanda Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tarihi açıklandı. 30 Mart 2022'de başlayacak karnaval, 2 Nisan'da sona erecek. Bu yıl 10'uncsu düzenlenecek olan karnavalda eğlenceli etkinliklerin yanı sıra çok sayıda kültürel ve sanatsal aktiviteler de yer alacak. Başvuruların başladığı 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda ilgi çekici proje ve etkinlikler de olacak.

ERKEN REZERVASYON ÇAĞRISI

Karnaval komitesinden yapılan açıklamada, 2 yıl sonra sokaklarda kutlanacak karnaval için yurt içinden ve dışından Adana'ya geleceklerin ulaşım ve konaklama rezervasyonlarını şimdiden yaptırmaları çağrısında bulunularak, "Karnavalda etkinlik yapmak için yurt içinden ve yurt dışından birçok başvuru alıyoruz. Bu, karnavalımızın geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir gösterge. Ayrıca karnaval, her yıl olduğu gibi yine şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu, yalnızca Adana ile sınırlı kalmayacak; çevre iller de bu ekonomik hareketlilikten olumlu olarak etkilenecektir" denildi.

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Portakal çiçeğinin karnavalın tarihi belli oldu
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