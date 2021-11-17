KKTC’nin kuruluşunun 38. yıldönümünde anlamlı sergi

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin sanatçı akademisyenlerinin "Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi", İsmail Gündoğan'ın "Gemi Modelleri Sergisi", heykel sanatçıları Altai Useinov, Andrey Orazbaev, Bagdat Sarsenbiyev, İsken Abdaliev, Kutman Arasulov, Orazbek Yessenbayev, Sembigali Smagulov ve Sohan Tolesh'e ait "Karma Heykel Sergisi", Kazak Sanatçı Orazbek Yessenbayev'e ait "Dünyamız" adlı kişisel resim sergisi ve Kazak Sanatçı Rakhat Saparaliyeva'ya ait "Hafıza" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin gerçekleştirdiği sergilerin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü kutladığımız haftada böylesine anlamlı ve önemli sergilerin açılışını yapmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç, "Bu vesile ile Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi saygı ve minnet ile anıyoruz. Cumhuriyet sevgidir, dostluktur, insanlıktır, barıştır, akıldır, bilimdir, çağdaşlıktır" diye konuştu.