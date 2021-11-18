’13. Çaydaçıra Film Festivali’ başladı

Elazığ Kültür ve Sanat Derneği tarafından 2008 yılından itibaren düzenlenen 'Uluslararası Çaydaçıra Film Festivali'nin 13.'sü başladı. Yapılan açılış galasına Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, sanatçılar, oyuncular, yönetmenler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan galada konuşmaların akabinde halk oyunları ekibi sahne aldı. Sinevizyon gösterisinin ardından sanatçı Sezer Güvenirgil ve yönetmen Mesut Uçakan'a onur ödülü verildi. Gala programı kürsübaşı konseri ile sona erdi.

Elazığ Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serdar Kara, 2008 yılında başladıkları serüvenin 13. yılını kutladıklarını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

"Film festivalinde bu yıl 5 günlük dolu dolu bir program hazırladık. Üniversite öğrencilerimizin Elazığ'a zor dönemde geldikten sonra anketlerde sanatsal faaliyetlerin artırılması talebine kulak kabarttık ve yurtlarında ilk kez sinema gösterimlerini başlatıyoruz. Yine Elazığ'ımızın turizmine ve tanıtımına katkıda bulunmak için ilimizde bulunan yönetmenlerimizi Elazığ'ın değişen yüzünü, tarihi yüzünü anlatıp Elazığ'ımıza katma değer sağlayacak diziler ve filmlerin oluşturulması ile ilgili yarından itibaren ilimize gelen misafirlerimizi 'Doğal Plato' ünvanını kazanmak için ilçelerimizi ve güzelliklerimizi anlatacağız. Bu yıl film festivalimize toplamda 32 film başvurdu ve bu filmlerden ana jurimizin değerlendirmesi sonucunda 12 filme indirdik ve nasip olursa 21 kasım akşamı 7 dalda vereceğimiz ödüllerimiz ile beraber festivalimizi nihayetlendireceğiz."