‘Arda Boyları’ balesi sanatseverlerle buluşacak

Librettosu Ayşegül Çelik tarafından yazılan eserin koreografisini ve rejisini Özgür Adam İnanç yapıyor. Dekor ve kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, ışık tasarımını Tarı Deniz, eser sorumluluğunu ise Erdoğan Şanal gerçekleştiriyor.

Repetitörlüğünü Mahmut Akyol, Özlem Şenormanlılar, Serbülent Biçer ve Ender Üçdemir'in yaptığı eserin konusu; birbirlerine sevdalı Halime ve Recep' in aşk hikayesinde yaşanan olaylar sonucunda trajik bir öyküye dönüşmesi ve bir türkü olarak ölümsüzleşmesini anlatıyor. Trakya Bölgesine ait türkülere MDOB Orkestrası yanı sıra ney, bağlama gibi yerel çalgılar eklenip çok sesli müzik ile halk müziği sentezlenerek sahneye taşınacak.

Eserde başlıca rolleri; Tutku Barın Tümen (Halime ), Burak Serkan Cebeci ( Recep ), Selğan Çavdaroğlu ( Anne ), Ozan Demirbaş ( İsmail ), Seda Dereli ( Fatma Kadın ), Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu (Ağa ), Pınar Humar ( Zehra ), Tugay Ak (Cemil ), Nihan Çetin Aydın (MezzoSoprano), Tolga Ergen (Meczup) paylaşıyor.