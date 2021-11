Ankara’da film şöleni

KÜLTÜRve Turizm Bakanlığı'nın katkısıyla Ankara Sinema Derneği'nin düzenlediği 26. Gezici Festivali'nin 26 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Ankara'da bulunan Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi 'nde gerçekleşecek. Film gösterimleri için biletler bugün satışa sunuldu. Kısa İyidir ile Tuncel Kurtiz 'in Sürgün Yılları adlı filmleri, ücretsiz olarak gösterilecek. Gezici Festival, 26 Kasım'da Ankara'dan başlayacağı yolculuğuna, 3-5 Aralık'ta Sinop 'ta devam edecek. 6-8 Aralık'ta Kastamonu 'da gerçekleşecek gösterimlerin ardından festival sona erecek. Dünya Sineması bölümünde yılın dikkat çeken, başarılı yapımları izleyicilerle buluşacak. 10 filmden oluşan bölümde Cannes 'dan Toronto 'ya, Tribeca'dan Berlin 'e kadar dünyanın en önemli film festivallerinde gösterilmiş, ödüllerle dönmüş yapımlar yer alıyor.Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Paz Fabrega'ya En İyi Yönetmen Ödülü'nü getiren, istenmeyen bir hamileliğin bir araya getirdiği iki kadının dostluğunu ele alan Aurora, festivalde gösterilecek filmler arasında dikkat çekiyor. Oğluna yardım etmek için Tiflis'ten Brooklyn'e seyahat eden eski bir güreşçinin hikâyesini anlatan 4. Sokaktaki Pansiyon, Tribeca Film Festivali'nden birçok ödül ile dönmüştü. Filmi izleyecekler, ekonomik koşulların ve göçmenliğin darmadağın ettiği hayatları mercek altına alacak. Alman yönetmen Dominik Graf'ın bu yıl Berlin Film Festivali'nde prömiyer yapan filmi Fabian-Going To The Dogs, Erich Kastner'in aynı adlı romanından yapılan bir uyarlamayla seyirci karşısına çıkacak.