Dünyanın en uzun soluklu sanat yarışması sonuçlandı

75'incisi düzenlenen Devlet Resim ve Heykel Yarışması
'nda dereceye girenler belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı
'nın gerçekleştirdiği etkinlikte bu yıl, "İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı" teması işlendi. Dünyanın en uzun soluklu sanat yarışması olma özelliği taşıyan Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın bu yılki para ödülü toplam 298 bin 750 lira olarak belirlendi.Farklı kategorilerde toplam 12 adet 20'şer bin lira para ödülü ve başarı belgesi dağıtılacak. Ödül töreni ve sergi açılış tarihi, Bakanlığın web sayfalarında duyurulacak.