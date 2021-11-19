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Giriş Tarihi: 19.11.2021 14:55

“Gelibolu Bir Ölür Bin Diriliriz” tiyatro oyununa büyük ilgi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
“Gelibolu Bir Ölür Bin Diriliriz” tiyatro oyununa büyük ilgi

Kayseri'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kültür sanat faaliyetleri kapsamında “Gelibolu Bir Ölür Bin Diriliriz” adlı tiyatro oyunu sahne aldı.

1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Tiyatro topluluğu sergilediği oyunla izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Çanakkale Savaşında bir cephede geçen olayların anlatıldığı tiyatro oyununda izleyenler göz yaşlarına hakim olamadı.

Gelibolu Bir Ölür Bin Diriliriz adlı Tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kayseri Devlet Tiyatrosu Salonu'nda Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kullarına uyularak izlenen oyunu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Oyun izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Tiyatro oyunu bitiminde İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun Yönetmen Arife Kaftancı'ya çiçek takdim etti.

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“Gelibolu Bir Ölür Bin Diriliriz” tiyatro oyununa büyük ilgi
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