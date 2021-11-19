“Gelibolu Bir Ölür Bin Diriliriz” tiyatro oyununa büyük ilgi

1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Tiyatro topluluğu sergilediği oyunla izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Çanakkale Savaşında bir cephede geçen olayların anlatıldığı tiyatro oyununda izleyenler göz yaşlarına hakim olamadı.

Gelibolu Bir Ölür Bin Diriliriz adlı Tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kayseri Devlet Tiyatrosu Salonu'nda Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kullarına uyularak izlenen oyunu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Oyun izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Tiyatro oyunu bitiminde İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun Yönetmen Arife Kaftancı'ya çiçek takdim etti.