Türk dizileri 152 ülkede 600 milyon kişiye ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamalar şöyle:

600 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI: Bakanlığımız destekli sinema filmleri 2021 yılında Cannes, Berlin, Toronto, Glasgow, Varşova, San Sebastian, Tokyo ve Saraybosna gibi dünyanın en önemli uluslararası film festivallerinde yer almış; Türk sinemasının ve ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlamıştır. Ayrıca bugüne kadar 152 ülkede yaklaşık 600 milyon kişiye ulaşan dizi filmlerimiz ülkemizin yurt dışındaki varlığını güçlendiren en etkili kültürel diplomasi araçlarından biri haline gelmiştir.

GELECEĞE YOLCULUK BAŞLATTIK: Galataport'tan Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar uzanan güzergahta, mimariden edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya; Beyoğlu'nun büyülü dokusunda geçmişten geleceğe bir kültür-sanat yolculuğu başlattık. Birçok farklı disiplini bir araya getiren, her dalda sanat-sanatçı-sanatsever birlikteliği sağlayan, ülkemizin kültürel ve sanatsal zenginliklerini bir çatı altında toplayan, 130.310 m2 alanda ve 78 mekânda toplumun her kesimine ve bütün yaş gruplarına hitap eden 381 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; 42 sergi, 87 konser, 98 film gösterimi, 27 tiyatro oyunu, 91 atölye çalışması, 24 söyleşi, 12 opera ve bale temsili, 15 belgesel ve 12 imza günü düzenlenmiştir. Bin 400 festival çalışanı ve 2 bin 183 sanatçı ile hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat projesinde 7 milyon 853 bin 248 ziyaretçiyi ağırlamış bulunmaktayız.

KÜLTÜR TURİZMİNE İVME VERECEK: Anadolu'nun ve özelde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Şanlıurfa'nın Neolitik Çağ araştırmaları ile dünya bilim çevreleri ve dünya kamuoyuna sunulması adına Neolitik Çağ Araştırma Projesi yapılmıştır. Bu çerçevede Taş Tepeler Projesi ile başta Karahantepe olmak üzere Göbeklitepe benzeri en az 12 alanda, öncelikle uluslararası ekipli arkeolojik kazı ve araştırmalar yapılması planlanmış; bu çalışmaların sonuçları ile de bölgenin ve ülkemizin kültür turizmine ivme verecek, güçlü bir destinasyon oluşturulmaya başlanmıştır.

100 YILLIK ARŞİV TARANDI: Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje ile ülkemizin ilk millî arkeoloji enstitüsü olan 'Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün kurulmakta olduğu bilgisini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Enstitüde yer alacak arkeometri laboratuvarı ile de ülkemizin ilk Dijital Arkeoloji Arşivi oluşturulacaktır. Temmuz 2020 itibarıyla 100 yıllık arşivlerimiz taranmış ve 1 milyon 650 bin belgenin sisteme aktarılması çalışmalarında sona gelinmiştir.

KIZ KULESİ RESTORE EDİLİYOR: Ülkemiz için sembol değerinde olan Galata Kulesi'nin restore edilerek ziyarete açılması sonrasında şimdi de Kız Kulesi'nin restorasyonunu başlatmış bulunmaktayız.

4,5 MİLYON KİŞİYE DESTEK OLUNDU: Son iki yıldır devam etmekte olan Covid-19 salgını ile mücadelede uluslararası iş birliği, TİKA gündeminin önemli bir bölümünü oluşturmuştur. Bu kapsamda 75 farklı ülkeye yönelik gerçekleştirilen projeler yoluyla tüm dünyada toplamda 4,5 milyon kişinin pandemi ile mücadelesine destek olunmuştur.

ATATÜRK ANSİKLOPEDİSİ AÇILDI: Atatürk Ansiklopedisi projemiz, 29 Ekim 2020 tarihi itibarıyla dijital ortamda erişime açılmıştı. Atatürk Ansiklopedisi'ne, dijital ortama açıldığı tarihten bugüne kadar 700'e yakın madde yüklenmiş ve ansiklopedi 1 milyonun üzerinde kişi tarafından ziyaret edilmiştir.