Çocukları için Everest’e tırmandı

Bulgurlu, Norveç Oslo'da doğdu. 49 yaşında, evli ve 3 çocuk sahibi. Dağların ihtişamıyla ilk kez Norveç'te tanıştı. Denize olan tutkusu, çocukluğunu geçirdiği Büyükada'da filizlendi. Profesyonel hayatına başladığı ve 13 yıl geçirdiği Hong Kong'da Uzakdoğu kültürünü öğrendi. 2015'ten bu yana Arçelik'te CEO olarak görev yapıyor. O bir iş insanı ama aynı zamanda iklim ve çevre aktivisti. Çevre, sürdürülebilir iş modelleri ve amaç odaklı stratejiler konusunda önde gelen fikir liderleri arasında yer alıyor. Himalaya buzullarının erimesine dikkat çekmek isteyen Bulgurlu, "Everest'e tırmanmak istememin birkaç sebebi vardı: İklim krizinin yıkıcı etkilerine dikkat çekmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın mümkün olduğunu vurgulamak" diyor.

"SOLUK MAVİ NOKTA" ÇOCUKLARI İÇİN

Mundi'den "Ekoloji-Dağcılık" türünde çıkan kitap, Bulgurlu'nun iklim krizine ve Everest'e meydan okuma serüvenini içeriyor. ABD'li gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan'dan alıntılayarak 'Soluk Mavi Nokta'nın tüm çocuklarına adadığı kitapta yaşadıklarını yazan Bulgurlu, yangınla, selle, müsilajla alarm veren dünyamızın hala kurtarılabilir olduğuna işaret ediyor.

NEDEN KAR YERİNE YAĞMUR YAĞIYOR BABA?

Bulgurlu, dostu David'in "En son ne zaman yalnız kaldın?" sorusundan etkilendiği bir günün ertesinde çantasını topladı ve tekneyle açıldı. Eşi Stephanie, ona "Kiminle gidiyorsun?" diye sordu. O "Tek başıma" dedi. Ege sahilinde küçük bir teknede başlayan ve Everest'e uzanan bu yolculuğa o biraz da çocukları için çıktı: "Üç küçük çocuk babası olarak, çocuklarımın çevreyle ilgili sorularına yanıt vermekte gitgide zorlandığımı fark etmiştim. En büyük kızım Andrea, artık sekiz yaşında, kayak yapmayı çok sever. Ama ne zaman kayak yapmaya gitsek bana pistlerin neden değiştiğini sorar. Hava neden daha sıcak? Kar yağması gerekirken neden yağmur yağıyor? Ondan iki yaş küçük olan Sasha da hayvanları çok sever ve onları koruma konusunda hassastır. Kırmızı et yemek istemez, hatta benim neden yediğimi sorgular. Ağaçlara tırmanıp portakaldan nara ne bulduysa toplayan Oscar ise en küçükleri ve doğayla o kadar iç içe ki, bunun değişmesini hiç istemem.

EN YÜKSEK ZİRVENİN BİLE ÜSTESİNDEN GELMEK MÜMKÜN

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesindeki İklim Liderleri İttifakı'na katılan ve Avrupa'daki inovasyon sürecini hızlandırma hedefiyle kurulan Amstel Dialogues'un da kurucularından olan Bulgurlu, 'Young Presidents' Organization tarafından bu yıl amaç odaklı liderliğiyle küresel etki ödülüne aday gösterilmişti. Bulgurlu, kitabını bitirirken de umut aşıladı: Evet, bugün iklim krizi tehlikeli bir tırmanışta, ancak deneyimlerim bana gösterdi ki en yüksek zirvenin bile üstesinden gelmek mümkün.