Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Osmanlı’da aşırı hava olayları tarihi belgelerde
Giriş Tarihi: 22.11.2021

Osmanlı’da aşırı hava olayları tarihi belgelerde

Osmanlı’da aşırı hava olayları tarihi belgelerde
OSMANLI İmparatorluğu'nun arşivlerinde, 16. yüzyıldan 19. yüzyılın başlarına kadar ülkeyi etkileyen aşırı hava olayları ve devletin bunlara ilişkin çalışmaları yer alıyor. Belgelerde aşırı yağışlar, sel, kuraklık ve fırtına gibi afetlerin sıklıkla yaşandığı ve alınan önlemlere ilişkin detaylar görülüyor. Padişah II. Selim zamanında İstanbul kadısına yazılmış fermanın defter kaydında, safer ayının on yedinci (8 Haziran 1574) günü yağan aşırı yağmur nedeniyle büyük sel olduğu ve Yenibahçe'den (Vakıf Gureba Hastanesi ve Ulubatlı civarı) denize kadar olan karizler (yer altı lağımı) üzerine evler yapılması, çöp dökülmesi ve sair sebeplerden evleri su bastığı ve bazılarının yıkıldığı belirtiliyor. AA
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlı’da aşırı hava olayları tarihi belgelerde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA