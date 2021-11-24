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Giriş Tarihi: 24.11.2021 16:34

MDOB’dan ‘Senfonik Masal”

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
MDOB’dan ‘Senfonik Masal”

Mersin Devlet Opera ve Balesi bu kez çocukları keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Sevgi, saygı, nezaket ve empatinin anlatıldığı Fonikler Köyü konserinin prömiyeri Pazar günü Opera Sahnesinde sergilenecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, çocukları keyifli bir yolculuğa çıkaracak "Fonikler Köyü" anlatımlı konserinin prömiyer gösterimi ile perdelerini açmaya hazırlanıyor. Sevgi, saygı, nezaket ve empati kavramlarına değinilen eserde, klasik müziğin tanıtılması ve sevdirilmesi amaçlanıyor.

Çocuklar ve büyükler için senfonik bir masal niteliği taşıyan eserin bestecisi, anlatıcısı ve orkestra şefi ise Tolga Taviş. Fonikler Köyü 28 Kasım Pazar saat 13:00 ve 14:30'da Opera Sahnesi'nde seyircilerin beğenisine sunulacak. Biletler opera gişelerinden ve biletinial.com adresinden temin edilebilecek.

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MDOB’dan ‘Senfonik Masal”
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