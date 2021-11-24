Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri MDOB’den “Gala konseri”
Giriş Tarihi: 24.11.2021 15:18

MDOB’den “Gala konseri”

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
MDOB’den “Gala konseri”

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) dünya operalarının en güzel koro bölümlerinden oluşan seçkiyi “Gala Konser” ile sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Gala Konser"inde dünya operalarının en güzel koro bölümlerinden oluşan bir seçkiyle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Orkestra şefi Davide Damlani, koro şefi Anıl Aydın ve Ayşin Alev Lal'ın anlatıcılığı ile gerçekleştirilecek konsere, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve korosu katılıyor.

A. Borodin'nin Prince Igor operasından "Poloveç Dansları" gibi eserlerin seslendirileceği konser 25 Kasım Perşembe saat 20:00'da Opera Sahnesi'nde sanatseverler ile buluşacak. Biletler opera gişelerinden ve biletinial.com adresinden temin edilebilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
MDOB’den “Gala konseri”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA