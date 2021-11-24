MDOB’den “Gala konseri”

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Gala Konser"inde dünya operalarının en güzel koro bölümlerinden oluşan bir seçkiyle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Orkestra şefi Davide Damlani, koro şefi Anıl Aydın ve Ayşin Alev Lal'ın anlatıcılığı ile gerçekleştirilecek konsere, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve korosu katılıyor.

A. Borodin'nin Prince Igor operasından "Poloveç Dansları" gibi eserlerin seslendirileceği konser 25 Kasım Perşembe saat 20:00'da Opera Sahnesi'nde sanatseverler ile buluşacak. Biletler opera gişelerinden ve biletinial.com adresinden temin edilebilecek.