Müzik Müzesi meraklılarını büyülüyor

Afyonkarahisar'da 8 yıl önce açılan "Müzik Müzesi" yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Birbirinden farklı müzik aletleri, pikaplar, radyolar ve antika eserler bu müzede sergileniyor.

Müzik Müzesi fikri, sanata düşkünlüğü ile bilinen Afyonkarahisarlı iş insanı İbrahim Alimoğlu tarafından hayata geçirildi. Alimoğlu bu eserleri hobi olarak biriktiriyordu. Bağışlarla birlikte müzedeki eser sayısı da arttı. Tüm maddi giderleri İbrahim Alimoğlu tarafından karşılanan müze, Afyonkarahisar ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki sanatçılar tarafından yapılan bağışlarla zenginleşti. Alman koleksiyoncu Wolfgang Ott, müzeye en büyük bağışı yapan isim oldu. Ott, çoğu telli olmak üzere toplam 250 parça enstrümanı müzeye bağışladı.

HEPSİ ORİJİNAL

İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın ise 5'inci müzik koleksiyonu konumunda bulunuyor. Beş kıtadan yaklaşık 500 çalgı aleti ve müzik objesinin yer aldığı koleksiyonda ayrıca, ünlü ve tanınmış müzik insanlarının kişisel eşyaları, kitaplar, notalar, plaklar ve gramofonlar da sergileniyor. Koleksiyon kapsamında sergilenen bütün çalgılar orijinal ve tamamı kullanılabilir durumda.