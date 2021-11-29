Klasik müziğin en sevilenleri ÇDSO sahnesinde gerçekleşecek

COVİD-19 salgın tedbirlerini en üst seviyede tutulacağı konseri, Bursa Devlet Senfoni Orkestrası'nın orkestra şefi Dağhan Doğu yönetecek.

Program ilk önce L. V. Beethoven'in "Coriolan Uvertürü" ile başlayacak daha sonra solist olarak yer alacak olan korno sanatçısı Volkan Kartal, O.Schoek'in "Korno Konçertosu"nu seslendirecek.

İkinci yarıda J. Haydn'ın 86. senfonisi ÇDSO'nun yorumu ile sanatseverlerle buluşacak. Üç büyük bestecinin bir arada olduğu bu müzik ziyafeti 03 Aralık 2021 Cuma günü saat 20.00'da Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleşecek.